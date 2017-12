El Quart planta cara al Menorca fins a l´últim període però acaba perdent el partit

Tercera derrota seguida del Salt a la pista d'un Menorca que, amb jugadors experimentats com el veterà pivot Andreu Matalí (18 punts i 15 rebots), va saber jugar millor el darrer període per capgirar el marcador i emportar-se la victòria. Tercera derrota seguida de l'equip que entrena Carles Ribot que, tot i anar molt minuts per davant en el marcador, va caure a la pista del tercer classificat. El anys de bàsquet, i el físic als seus 36 anys de Matalí o de Jan Orfila (moltes temporades a LEB Or), van acabar decantant la balança del costat de l'equip des les Illes Balears.