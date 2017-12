El Madrid rep el Sevilla amb una defensa experimental

Reial Madrid i Sevilla afronten avui un duel d'altura al Bernabéu entre dos equips igualats a punts i en la baralla per escalar llocs a la taula, en un examen per a Zinedine Zidane amb una defensa de circumstàncies davant un rival amb la il·lusió de donar la campanada i deixar tocat el campió.

La punxada del Barcelona contra el Celta, que deixava en safata l'oportunitat de ficar-se de nou de ple en la lluita pel títol, la va desaprofitar el Reial Madrid a San Mamés amb el seu empat sense gols. Sevilla i Barcelona són el dur final amb l'obligació de guanyar. La primera d'aquestes finals de lliga la encara Zidane amb una defensa plena de problemes. A la cinquena groga vista per Dani Carvajal a San Mamés i l'expulsió de Sergio Ramos, es van sumar a la Lliga de Campions les noves molèsties musculars de Raphael Varane. La defensa perd jugadors clau i possibles variacions queden minvades per la baixa, també per sanció, de Casemiro. Haurà de forçar Zidane Jesús Vallejo, sobrecàrrega muscular, i la solució d'urgència seria endarrerir la posició d'un mig centre com Marcos Llorente. La defensa de circumstàncies la completen Achraf Hakimi a la dreta, Nacho com a central i Marcelo a l'esquerra.