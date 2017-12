Marc Trayter i Meritxell Figueres són els més ràpids en la «II Marxa BTT Albons»

Amb gairebé 400 participants, la marxa va acabar amb la victòria en homes de Marc Trayter, guanyador absolut per segon any amb un temps de 01:42:17, seguit per Guillem Cassú, amb 01:44:03, i Xavier Cano; mentre que en categoria femenina la guanyadora va ser Meritxell Figueres, amb un temps de 02:10:52, seguida per Claudia Marin, que va fer un crono de 02:15:46, i de Laura Boadella, amb 02:20:12.