Isidre Esteve i el seu copilot calongí es marquen ser al Top-20 del Dakar

Isidre Esteve i el seu copilot de Calogen, Txema Villalobos, van presentar ahir a Madrid, al Campus Repsol, el seu projecte per al ral·li Dakar 2018. L'objectiu és ambiciós: finalitzar en el Top-20, millorat la posició 34 d'aquest any. El pilot català va indicar que es proposa fer amb cotxe els passos que va protagonitzar amb la moto abans de la lesió medul·lar que va patir el 2007 a la Baja Almanzora (Almeria). «Ara disposem d'un cotxe de carreres i d'un bon material de competició», va dir.

«L'objectiu final és acabar en el Top-20», va assegurar el pilot del Repsol Rally Team, qui en la categoria de motos va signar el quart lloc el 2001 i 2005, els seus millors resultats al Dakar. Estic preparat per tornar a competir de veritat», va anunciar Isidre Esteve, de 45 anys. El pilot va advertir que se sent «competitiu» i va afegir que «la discapacitat no és cap problema».

Així, i malgrat l'accident que va canviar la seva vida el 2007, Isidre Esteve es va mantenir fidel als seus somnis i es presenta preparat per afrontar el Ral·li Dakar entre els dies 6 i 20 de gener de 2018. Els catorze trams previstos per l'organització discorreran per tres països (Perú, Bolívia i Argentina), amb un recorregut total proper als 9.000 quilòmetres.

Amb set etapes de dunes i cinc dies per sobre dels 3.000 metres d'altitud, Isidre Esteve considera que l'organització «ha retornat al Dakar al lloc que mereix». «És un ral·li més difícil», va analitzar, «però ningú vol un Dakar fàcil». Tant ell com el seu copilot, Txema Villalobos, propietari d'un taller mecànic a Calonge on va fer els últims retocs al cotxe de competició, es van proposar completar la prova dins el Top-20, tot i que assumeixen que els pilots de Peugeot, Mini i Toyota compten amb més recursos.

El ral·li el faran a bord d'un prototipus BV6 amb motor BMW 3 litres biturbo dièsel de 340 cavalls, que pot arribar als 170 quilòmetres per hora de velocitat, fabricat per l'empresa francesa SodiCars. De moment l'han testat a la Baja Aragón i al ral·li del Marroc amb molt bones sensacions. L'any passat, també integrats en el Repsol Rally Team, van acabar en la posició 34 amb un Mitsubishi T1. Ara l'ambició és «millorar la classificació» i mirar d'estar entre els vint millors de la prova.