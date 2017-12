«Girona ho té tot per convertir-se en un lloc de referència en el tennis»

Dino Callone (Chacabuco, Argentina, 1980) va deixar el seu país perseguint el somni de convertir-se en jugador professional de tennis. Als divuit anys es va instal·lar a França, on, tot i no poder arribar mai a fer el salt a l'ATP, va viure de jugar a tennis al campionat francès que paga bastant bé en premis i en les competicions de clubs (avui en dia encara competeix al Campionat de França per equips amb l'Stade Clermontois) sense la necessitat de fer la inversió econòmica que es necessita per seguir els Challenges o els Futures de l'ATP o l'ITF. Callone no ha deixat mai de jugar, és l'actual campió d'Espanya de més de 35 anys, però des de fa una dècada que es dedica també a formar tennistes. Primer a França, després a Empuriabrava, està establert des de fa anys a Castelló d'Empúries, i des de fa un parell d'anys al CT Girona on és el responsable del grup d'Alt Rendiment.

El Club Tennis Girona acaba de celebrar el seu centenari, però, en canvi, de les seves pistes no n'ha sortit mai un jugador professional. I per canviar aquesta dinàmica treballen, entre d'altres, Dino Callone amb una escola de tennis que té una mica més de 300 jugadors. Des dels més petits fins als 18 anys. «Quan vaig arribar fa dos anys hi havia ben poca cosa pel que fa a alt rendiment, però ara hem anat millorat. En el grup d'Alt Rendiment treballo amb uns 35 tennistes i ja tenim 3 jugadors entre els deu millors d'Espanya del seu any i uns quants més entre els vint primers», explica Callone d'un grup de treball que s'ha format per evitar que, com havia passat històricament, els millors gironins marxin a entrenar-se a Barcelona, o més lluny, quan comencen a destacar. Noms com Tommy Robredo, Pol Toledo, Eduard Güell, Paula Badosa... Gent que, encara avui, segueix entrenant-se a Barcelona quan, per a Dino Callone, Girona ho té tot per convertir-se «en un lloc de referència per al tennis». «Estem a prop de Barcelona, de França, on hi ha un nivell molt alt dels millors d'Europa i aquí al club tenim unes instal·lacions perfectes», explica el tècnic del CT Girona, que creu, fins fa poc, no s'havia treballat de manera suficient aquest potencial tenístic que hi ha a Girona. «El que volem fer ara és desenvolupar-lo, evitar així que els joves d'aquí que destaquin marxin i també acabar portant-ne de fora d'aquí», diu Dino Callone.

L'àmplia base de l'escola del CT Girona i, també, de manera específica del grup d'Alt Rendiment que dirigeix Callone està fent pujar el nivell tenístic dels jugadors. Un exemple serien els tres jugadors del club que es troben ara mateix entre els deu millors de la seva edat. Noah Regàs (tercer d'Espanya entre els nascuts el 2003), Iker Rivero (setè dels del 2002) i Iker Callone (vuitè dels del 2007 i fill de Dino Callone) són la punta de llança d'un grup d'alt rendiment que ara també comença a comptar amb el mirall que suposa un altre dels projectes del club establert al barri gironí de Palau: Girona Tennis Pro. «És un projecte per a jugadors més grans amb entrenaments personalitzats per gent que intenta fer-se un lloc en el món professional; van començar fa pocs mesos i ja tenim dues jugadores amb rànquing professional i ara al gener segurament en vindrà una altra tercera», explica Callone que, en els propers mesos, espera que el Girona Tennis Pro també treballi amb tennistes masculins, començant amb algun nom, prou conegut, que també serveixi de mirall als joves tant del grup d'alt rendiment com de l'escola.