El Girona aprofita el derbi per somiar amb la Copa

El pavelló de Palau va viure ahir un derbi inèdit a l´OKLliga entre el Citylift Girona i el Corredor-Mató Palafrugell, que es va decidir a favor dels locals per un ajustat 3-2. David Gelmà, amb un doblet, i Raul Pelícano van neutralitzar dos gols de Gerard Pujol, que van mantenir els baix-empordanesos amb opcions d´aconseguir sumar fins al final.

A Girona hi havia ganes de veure dos equips que en els darrers anys han seguit dinàmiques semblants. El partit no va decebre en intensitat, però potser sí en qualitat, i és que la necessitat dels dos equips per endur-se la victòria va fer que cap dels dos s´acabés de trobar còmode. El Girona va fer un pas endavant per seguir somiant amb el bitllet per la Copa, mentre que el Palafrugell, perdent, i després del triomf del Lloret, veu com la permanència se´ls allunya fins als 6 punts.

Els primers minuts es van caracteritzar pel control del joc, fins que David Gelmà va disposar d´un u contra u davant Linu, que aquest va aturar. La resposta dels visitants no podria haver estat més efectiva, ja que un minut més tard, Gerard Pujol va fer el 0-1 amb un xut llunyà.

Amb el marcador en contra, el Girona va fer un pas endavant i es va passar del 0-2 al 2-1 gràcies a dos gols de David Gelmà, el primer amb un gran detall tècnic i el segon recollint un refús a l´interior de l´àrea.

A la represa el partit va seguir la mateixa tendència fins que Raul Pelicano va fer el 3-1 transformant una jugada col·lectiva. Just abans, el porter visitant havia aturat un penal a Gelmà. El tram final va ser un intent a la desesperada dels baix-empordanesos per reduir distàncies, fet que Gerard Pujol va aconseguir a deu minuts del final.