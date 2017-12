Nou pas enrere del Llagostera

No calia sinó acabar la primera volta de la pitjor manera possible per als interessos del Llagostera. A falta de saber el resultat dels partits que disputen avui Atlètic Balears i Peralada, els gironins podrien tancar el 2017 en zona de descens a Tercera Divisió, una situació inesperada en la planificació de la temporada. En part, això és degut a la irregularitat que ha tingut l'equip durant tot aquest primer tram de campionat, on les decepcions han estat més habituals que les alegries i on, en l'últim capítol de la primera volta de la lliga, els blaugrana van tornar a evidenciar la seva pitjor versió.

Els primes 45 minuts el Llagostera gairebé ni va existir, davant un Hèrcules que va dominar i controlar el partit sense patir cap ensurt en defensa. «Hem sortit sense saber el que ens jugàvem i hem regalat els primers 45 minuts i el seu gol», va assegurar l'entrenador de l'equip, Òscar Álvarez. La diana guanyadora del conjunt alacantí va arribar poc després de la mitja hora de joc. Un desastrós rebot al mig del camp del conjunt local va acabar amb una molt bona jugada trenada dels visitants que finalitzava Carlos, a centrada de l'ex del Girona Chechu Flores, per marcar el gol que condemnava els llagosterencs.

«Hem generat molt poc durant tot el partit i a la segona part ho hem intentat més amb fe que no pas amb encert. En aquest camp qualsevol acció et pot donar l'empat però avui ni ens ho hem merescut», declarava l'entrenador Òscar Álvarez. Eren contundents les paraules de l'entrenador però no és per menys, ja que l'equip no va mostrar símptomes de recuperació en cap fase del partit. La situació així ho exigia. Sense marge d'error a la zona baixa, el Llagostera també té sort que els rivals directes els costa puntuar i així ha evitat que l'equip es trobi en una situació encara més delicada.

La pilota parada era la millor arma llagosterenca al segon temps però l'Hèrcules, que a mesura que van anar passant els minuts va apuntalar encara més la seva defensa, no va deixar cap oportunitat clara als locals per, com a mínim, empatar el partit.

La derrota deixa el Llagostera amb 19 punts a la classificació i molta feina per fer. Ara, tècnics i jugadors descansaran i desconnectaran aquestes vacances de Nadal per tornar amb força i començar a capgirar la dinàmica en el primer partit del 2018.