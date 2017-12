Els dorsals 8 i 24 de Kobe Bryant ja pengen del sostre del pavelló dels Lakers

El gran dia del reconeixement a Kobe Bryant per la seva gran aportació al món del bàsquet de la NBA i en especial al seu equip de tota la vida, Los Angeles Lakers, li ha arribat aquesta nit amb la retirada dels dorsals 8 i 24 que va lluir com professional.

L'històric moment s'ha viscut en el descans del partit que disputen els nous Lakers davant els actuals campions de la NBA, els Warriors de Golden State, que van marxar al vestidor amb l'avantatge parcial de 53-57.

Però res d'això importava als milers d'aficionats seguidors dels Lakers que han omplert de nou les grades, com en les grans i històriques nits que el mateix Bryant va protagonitzar vestint les samarretes amb els números que han sigut immortalitzats per sempre.

Bryant va guanyar tres títols de la NBA quan va portar el número 8 i dos campionats quan va usar el 24 en els seus 20 anys de carrera amb els Lakers, l'únic equip que va tenir de professional.

En l'emotiva cerimònia, Bryant ha estat acompanyat de la seva esposa, fills i excompanys d'equip, però va ser destacada l'absència de l'exentrenador Phil Jackson, el tècnic que el va dirigir en els cinc títols de lliga aconseguits.

El president d'operacions dels Lakers, el llegendari Magic Johnson, que ha tornat aquesta temporada a l'organització per dirigir la nova reconstrucció de l'equip, s'ha encarregat de dirigir la cerimònia i li ha dedicat unes emotives paraules a Bryant. "Estem aquí per celebrar al més gran de la història de la franquícia de porpra i or. Mai més hi haurà un altre Kobe Bryant", ha destacat Magic. "Espero que vostès hagin gravat cada partit, perquè mai més tindrem un Kobe".

Per la seva banda, Jeanie Buss, la propietària dels Lakers, li ha agraït la seva entrega amb la franquícia. "Gràcies Kobe per inspirar tota una generació a estimar aquest esport".

Els dorsals 8 i 24 divideixen perfectament la carrera de Bryant en dos capítols i etapes, i de forma gairebé matemàtica, va anotar gairebé la mateixa quantitat de punts en les dues, anotant-ne 16.777 quan va vestir el 8 i 16.866 amb el 24.

L'entrenador dels Warriors, Steve Kerr, al costat dels jugadors de l'equip, com havia avançat, han estat presents en el moment que s'han hissat els números perquè quedessin penjats al sostre de l'Staples Center.

Mentre que a través de la lliga i en totes les pistes on s'hi estava disputant algun partit, el reconeixement a la figura i trajectòria de Bryant va ser unànime, a més de definir-lo com un dels grans, entrant a formar part de la selecta llista en la qual es troben els noms de propi Magic, Michael Jordan, Larry Bird, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar i Bill Russell.

L'entrenador dels Spurs, Gregg Popovich, ha reconegut que Bryant era un jugador especial no només pel talent i la classe que tenia sinó per la mentalitat guanyadora que sempre mostrava quan era al camp.