Competició arxiva la denúncia de l'Osasuna al Nàstic pel partit suspès

El Comitè de Competició va desestimar ahir la denúncia que l'Osasuna havia interposat contra el Nàstic de Tarragona reclamant els tres punts del partit que els havia d'enfrontar l'1 de desembre a El Sadar, en un duel que va acabar suspès per la neu. Els navarresos consideraven que el Nàstic, que va tornar a casa aquell mateix dia, s'hauria d'haver esperat 24 hores per veure si el duel es podia disputar l'endemà i, en aquest sentit, consideraven que els tarragonins no s'havien presentat i per això havien de perdre el partit. El Comitè imposa una multa de 602 euros al Nàstic per incompliment de l'article 126 del codi de la RFEF. L'Osasuna disposa ara de 10 dies per presentar a Apel·lació les al·legacions que estimi oportunes.