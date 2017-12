L'Uni tanca la primera volta en un moment molt dolç de joc

A diferència del futbol i de moltes altres competicions, la lliga femenina no s'atura per Nadal i, encara que les jugadores segurament no hi estarien d'acord, la manca de vacances és una bona notícia esportiva per a un equip que arriba a Nadal en un moment dolç de joc. Des que es va acabar la fase de grups de l'Eurocup, i per tant només juga un partit per setmana, l'Spar Citylift Girona ha fet un pas endavant i ahir ho va tornar a demostrar guanyant sense angoixes en una de les pistes més complicades de la lliga: la del Mann-Filter (59-74). Les ratxes en atac de Paola Ferrari, tercera màxima anotadora de la competició, o de la nord-americana Barbee no varen alterar un Uni que va anar sempre per davant des del 2-13 de sortida, va prémer l'accelerador quan li va fer falta i va comptar amb una Nadia Colhado molt dominadora prop de cistella (22 punts i 15 rebots).

Cada vegada que el Mann Filter tornava a entrar el partit acostant-se en el marcador, l'Uni reaccionava bé. Al principi, quan les aragoneses van eixugar el 2-13 per acabar guanyant el primer quart (23-21); com al final quan, després d'arribar a guanyar de 18 (37-55), l'Uni va veure com les locals es posaven a només set punts a manca de dos minuts: 57-64. Un triple de Mendi va acabar amb els somnis locals en una última jornada de la primera volta en què el Perfumerías Avenida va patir molt per superar el Campus Promete (72-73) i en què el Sant Adrià va aconseguir una històrica classificació per a la Copa. Barcelonines i Gipuzkoa van obtenir les dues places lliures.