Harry Kane avança Messi amb un «hat-trick» i és el màxim golejador d'Europa

El davanter anglès Harry Kane va contribuir amb un triplet a la victòria del Tottenham sobre el Southampton (5-2), en el partit que obria el Boxing Day a Anglaterra, i va aconseguir el títol de màxim golejador de l'any natural 2017 a Europa, amb 56 dianes entre competicions de clubs i seleccions nacionals.

Amb els tres gols d'ahir -el seu segon triplet en tres dies-, Harry Kane resol la contesa que sostenia amb l'astre argentí del Barça, Leo Messi, que dissabte passat va marcar de penal en el clàssic davant del Reial Madrid i va elevar el seu número de l'any a 54. Kane supera per tant en dues dianes Messi i en tres el polonès Robert Lewandowski (Bayern Munic), el portuguès Cristiano Ronaldo (Reial Madrid) i l'uruguaià Edinson Cavani (PSG). L'estrella del Tottenham va batre també el rècord de gols marcats a la Premier en un any natural, amb 39, superant la marca de 36 establerta per Alan Shearer quan jugava amb el Blackburn Rovers (1995).



El City pot ampliar l'avantatge

L'equip de Manchester juga avui el seu partit contra el Newcastle, sabent que en cas de victòria ampliaria encara més (fins a 15 punts) el seu avantatge amb el segon classificat, el Manchester United, que ahir empatava a Old Trafford davant el Burnley (2-2) amb un gol de Lingard a l'afegit.