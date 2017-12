L'Olot acorda la rescissió del contracte de l'extrem Kike Sánchez

L'Olot té decidit moure's en aquest mercat d'hivern per tal de reforçar l'equip per aconseguir la permanència a Segona B. A l'espera dels fitxatges que puguin arribar, el primer moviment que hi ha hagut al conjunt garrotxí ha estat de sortida. Ahir mateix es va concretar l'adeu de l'extrem Kike Sánchez que deixa el club després d'arribar a un acord per a la rescissió del seu contracte. Kike Sánchez, de 21 anys, va arribar a l'Olot a Segona B procedent del planter l'Espanyol el curs 2015-16 però va ser cedit al Peralada perquè agafés rodatge. El curs passat va tenir més protagonisme com a revulsiu a Tercera amb Ramon Maria Calderé a la banqueta, però mai va aconseguir fer-se un lloc a l'onze titular. A més a més, durant la seva etapa a la Garrotxa, les lesions no l'han deixat rendir amb continuïtat. Aquesta temporada, el futbolista escalenc s'ha vist tapat per Guzmán, Alfredo i Del Campo i tan sols ha disputat tres estones a la Lliga i el partit de Copa del Rei a Xàtiva contra l'Olímpic. La seva sortida permet a l'Olot alliberar una plaça de sub23.