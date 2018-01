El Barça enceta l'any amb un test exigent a Balaídos

Estrena el 2018 avui el Barça i ho fa en un camp i contra un rival que se li sol ennuegar. El sorteig de Copa no va ser massa benèvol per al conjunt blaugrana, que haurà de defensar el títol davant un Celta que ja li ha amargat més d'una jornada darrerament. Al Camp Nou, però també a Balaídos. I és en aquest últim escenari on tots dos equips es veuran aquesta tarda les cares (19.00 hores) en l'anada dels vuitens de final.

Tot i que els d'Unzué no li posaran les coses gens fàcils, el Barça confia a poder allargar la seva ratxa de 25 partits sense perdre i sumar un resultat que els encari la tornada al Camp Nou, una cita prevista per a la setmana vinent en un calendari que, durant el mes de gener, no té aturador i va a mil revolucions. El tècnic, Ernesto Valverde, no podrà comptar amb el defensa Samuel Umtiti ni tampoc amb el davanter Paco Alcácer per lesió, a part de deixar alguns titulars habituals a casa.

Sí que hi serà Ousmane Dembélé, qui el dimarts rebia l'alta mèdica i ahir entrava a la llista de convocats. El fitxatge més car de la història del club es va lesionar el passat mes de setembre al camp del Getafe (es va trencar el tendó del bíceps femoral de la cama esquerra) i avui podria reaparèixer, tot depenent de com vagi el partit. El francès va entrar en una convocatòria d'allò més estranya, en què homes importants com, Andrés Iniesta, Leo Messi i Luis Suárez se'n van quedar fora. «Existeix aquesta possibilitat», havia dit Valverde quan se li havia preguntat si aquests dos últims futbolistes podien ser suplents a Balaídos. Juntament amb Mascherano (que sí que ha estat convocat), havien gaudit d'un parell de dies més de vacances respecte el gruix de la plantilla i tan sols han completat dos entrenaments, pel que el tècnic ha preferit ser caut. «No penso arriscar gens ni vull que cap dels meus futbolistes pateixi una lesió», va dir.

El gironí Gerard Deulofeu, que no juga des de finals de novembre al camp del València, també quedava fora de la convocatòria i no s'estrenarà avui en aquest 2018, mentre que els joves Carles Aleñá i José Arnáiz, del filial, sí que en prendran part.

Del Celta, el tècnic va assegurar que es tracta d'«un dels pitjors rivals» que al seu equip li podia haver tocat a la Copa. «Els respectem moltíssim per la temporada que està fent i per les dificultats que ens van posar aquí. Al seu estadi són un equip molt agressiu i suposo que intentaran pressionar-nos des de l'inici».



Wass es recupera

El Celta, que ha estat l'únic equip aquesta temporada capaç d'esgarrapar algun punt del Camp Nou, podrà comptar amb tota probabilitat amb Daniel Wass. El migcampista s'ha recuperat d'un esquinç que patia aquesta mateixa setmana durant un entrenament. El tècnic Juan Carlos Unzué, que aposta per «intentar guanyar» i «no encaixar» per tenir «més opcions» al Camp Nou, farà jugar els més habituals per intentar rascar un bon resultat i seguir endavant a la competició.