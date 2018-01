El Bàsquet Girona s'emporta el IV Torneig Ramon Sitjà

El Bàsquet Girona va endur-se ahir la quarta edició del Torneig Any Nou Ramon Sitjà de Cadet de 1r Any després d'imposar-se a la final al Cornellà per un contundent 74-94. Després de firmar un gran torneig, els dos equips arribaven invictes a la gran final que es preveia molt equilibrada. Les expectatives no van fallar i el públic va gaudir d'un gran partit. El CEB Girona, per la seva banda, va acabar el torneig en sisena posició.