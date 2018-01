El Girona d'hoquei es juga demà l'accés a la Copa del Rei de Lloret

El Citylift Girona es juga aquest diumenge el ser o no ser a una de les competicions més boniques i imprevistes del món de l'hoquei patins, com és la Copa del Rei, que enguany es disputarà a terres gironines, concretament a Lloret de Mar. Amb 21 punts, és setè a la classificació i demà juga a la pista del Vendrell, vuitè, també amb 21 punts. Això vol dir que el partit és una final i l'equip que en surti guanyador s'assegurarà l'última plaça per disputar la competició el proper mes de febrer. En cas d'empat, el Girona se'n veuria beneficiat.

«És una final, l'accés a la Copa es decideix en un sol partit. Hem entrenat molt bé i tenim molta il·lusió. Després de l'ascens i la salvació la temporada passada, jugar la Copa del Rei seria posar la cirereta a aquests fantàstics anys», assegurava l'entrenador de l'equip, Ramon Benito. Tot i que el conjunt blanc-i-vermell no presenta uns bons números a domicili, on només hi ha guanyat un partit, el notable bagatge de resultats a casa els ha permès competir per entrar a la Copa fins a l'últim partit de la primera volta, segons el mateix Benito, a causa que «en cap partit hem deixat de competir, sigui quin sigui el rival».

«Serà un partit molt intens i disputat, és evident. Al Vendrell només li val la victòria, juguen a casa i tenen jugadors amb molta qualitat i experiència en aquest tipus de partits. Nosaltres jugarem les nostres armes per intentar aconseguir l'objectiu de classificar-nos per a la Copa», destacava l'entrenador osonenc del Girona, que com a jugador va aconseguir guanyar cinc vegades aquesta competició, la qual defineix com «un torneig on pot passar de tot i que cada dia es juga un partit diferent. És a partit únic i els favorits potser no ho són tant», va destacar.

El matx a la pista del Vendrell es disputarà demà diumenge (12.30 h.) i un empat també valdria al Girona per classificar-se per la Copa, ja que té una millor diferència de gols que no pas l'equip penedesenc.