Girona acollirà a l'estiu un duel entre Marc i Pau Gasol

L'especial relació entre Marc Gasol i la ciutat de Girona ha tornat a quedar palesa avui amb l'anunci que el pavelló de Fontajau serà l'escenari aquest estiu d'un partit benèfic entre dos equips, els amics de Pau Gasol contra els amics de Marc Gasol, que reunirà "algunes de les estrelles més importants del bàsquet europeu i americà". El partit es jugarà el diumenge 8 de juliol i tots els beneficis que es generin per la venda d'entrades aniran destinats a finançar a clubs de bàsquet de formació.

En els propers dies, a través de la pàgina web del club "pauvsmarc.com", es coneixeran els integrants dels dos equips i també es podran comprar entrades per al partit que té com a precedent l'All Star de l'NBA el 2015 a New York en el que dos germans Gasol van protagonitzar el salt incial.

El "Pau VS Marc" portarà a Fontajau un seguit d'activitats paral·leles amb "fan zone", concursos d'esmaixades, tirs impossibles...