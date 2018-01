Mario Martínez torna a Bordils

El Bordils va anunciar ahir el retorn del lateral Mario Martínez, de 24 anys, aprofitant que ara té més flexibilitat laboral que a l'estiu, quan va haver de descartar la seva continuïtat al club. El jugador va arribar la temporada passada al Blanc-i-Verd provinent de la Roca i va rendir a un notable nivell, amb 53 gols en 27 partits. Acabada la temporada tant la seva voluntat com la del club era la de seguir plegats, però la feina de Martínez li impedia poder-se entrenar amb regularitat i participar en els partits. «Jo vaig parlar amb ell i vam deixar una porta oberta per si a principis d'any li canviava una mica la disponibilitat laboral. Això ara s'ha produït i l'hem pogut recuperar. És una magnífica notícia perquè tindrem un jugador que coneix la categoria, l'equip, que sap com juguem, i ens anirà molt bé», destacava ahir el tècnic Sergi Catarain.

Mario Martínez ha aprofitat l'aturada de Nadal per fer una bona posada a punt en l'aspecte físic. Després de deixar el Bordils es va comprometre amb l'Esplugues, de Primera Nacional, però amb prou feines va jugar per la incompatibilitat de l'esport i la feina. Catarain assegura que «l'haurem d'anar fent entrar de manera gradual, però ha arribat prou bé físicament, tot i que es nota que li falta pilota i ritme».

Amb aquesta incorporació el Bordils intenta pal·liar la llarga llista de baixes que té. Per lesió no pot disposar ni de Farrerons, ni de Karl Bogo ni de Marc Prat. Els dos primers, a més, probablement s'hauran d'operar i han dit adeu a la temporada. En el cas de Prat, en té per a un parell de mesos després de fer-se una ruptura als isquiotibials amb afectació al tendó.

Per la seva banda, Mario Martínez destacava ahir que «he treballat dur per Nadal per posar-me a punt. Tenia moltes ganes de tornar». El primera línia del Bordils està convençut de la permanència i, en aquest sentit, va reclamar l'ajuda de l'afició en els partits com a locals. De cara al partit de dissabte a la pista del cuer, Covadonga, Catarain també perdrà Marc Combis, Joan Vilanova i Uri Márquez per motius laborals. Sergi Mach arrossega molèsties i caldrà veure si Jordi González pot jugar amb una màscara protectora.