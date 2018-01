Bàsquet Èxit del campus de Nadal del Sant Narcís

La primera edició del campus de bàsquet per Nadal del CB Sant Narcís per a nens i nenes de 6 a 13 anys va comptar amb la participació d'entrenadors del mateix Sant Narcís i del Bàsquet Girona, dos clubs que des d'aquest estiu col·laboren per implementar una mateixa metodologia d'entrenament. Amb el lema «Aprendre, millorar i divertir-se» estava pensat per a la millora de la tècnica individual amb grups reduïts de cinc jugadors per cada entrenador.