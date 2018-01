El Bàsquet Girona guanya el derbi i es manté líder

Acabava de començar el darrer període i el Quart seguia remant. L'esforç de l'equip entrenat per Carles Ribot era innegable. Havien superat una sortida en tromba del Bàsquet Girona, 14-5, per aconseguir arribar al descans amb el partit empatat jugant a la pista d'un líder que compta amb jugadors per allargar la seva rotació fins a provocar el defalliment del rival. Però, en aquell inici de l'últim quart, el triple de Xavi Costa feia molt mal. Més que el 57-40 que feia pujar en el marcador. El fill del tècnic del Bàsquet Girona, un dels dos veterans que té l'equip de Fontajau, al costat del pivot Alfonso Alzamora, acaba sent un dels grans termòmetres del joc del seu equip. Amb ell en pista, el bàsquet ràpid que promou el seu pare acaba agafant més sentit. Amb ell, o també sense ell, perquè les rotacions són constants i innegociables per a Quim Costa, les opcions del Quart es varen acabar allà. El Bàsquet Girona s'acabaria enduent un derbi que el manté líder de Lliga EBA. Al final per vint-i-cinc punts: 78-53. Abans el partit va tenir una mica de tot el que ha d'oferir un derbi, que va reunir poc menys d'un miler d'espectadors a les grades. Competitivitat, fins a on li van aguantar les forces al Quart, i la passió a les dues banquetes amb una tècnica per a cada costat. Amb Èric Jiménez de màxim anotador, 15 punts, el Quart va aguantar fins on va poder: a l'inici de l'últim període el partit se li va acabar de fer fosc.