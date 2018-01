La Supercopa catalana es jugarà el proper 7 de març al camp del Lleida

Per tercer cop, la Supercopa de Catalunya enfrontarà el Barça i l'Espanyol. Un partit que ja té dia i hora. El títol estarà en joc el proper 7 de març al Camp d'Esports de Lleida, segons va anunciar ahir la Federació Catalana de Futbol. El matx començarà a partir de tres quarts de set de la tarda i serà el cinquè derbi (dos de Lliga i també dos de Copa) que se celebrarà al llarg d'aquesta temporada.

La d'enguany serà la tercera edició d'un torneig que naixia arran de la polèmica habitual que cada any es repetia amb la Copa Catalunya, en què Barça i Espanyol solien presentar els seus equips filials, davant la protesta dels altres clubs. La Federació va decidir que els dos equips juguessin una competició a part. Així, el 2014 es va disputar la primera Supercopa. Es va jugar a Montilivi i el Barça s'acabaria emportant el títol en una final que s'acabaria resolent a la tanda de penals.

L'any 2016 va tenir lloc la segona i fins ara última edició. Tots dos equips es van veure les cares al Nou Estadi de Tarragona. En aquesta ocasió va ser l'Espanyol el que s'acabaria adjudicant el trofeu. En va fer prou l'equip blanc-i-blau amb un solitari gol de Felipe Caicedo. Aquest any, per tant, tocarà desempatar el balanç que hi ha fins ara.