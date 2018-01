El Peralada-Girona B és a punt de lligar la cessió de Santi Bueno (Barça B)

A Montilivi no hi ha gens de ganes de veure com el filial que no fa gaire apadrinava perd la categoria que va acabar assolint la temporada passada i per això, els despatxos fa temps que treuen fum, tot aprofitant el mercat d'hivern. El Peralada-Girona B no se n'acaba de sortir i continua instal·lat a la part baixa de la classificació. Arnau Sala, fins fa poc el seu tècnic, va deixar el càrrec per anar-se'n a la Xina i el seu lloc el va ocupar Chicho Pèlach, qui debutava a la banqueta amb un valuós empat a Palma fa dues jornades. Aquest, però, no és l'únic canvi que viurà el vestidor durant aquest mes de gener. Primer, es va apostar per reforçar la davantera amb l'arribada de Manel Martínez, que estava cedit pel Girona al Llorca però que acabarà el curs en clau blanc-i-verda. I ara la intenció és apuntalar la defensa. Per això mateix, la segona cara nova de l'hivern està a punt de fer-se oficial. Només queden uns serrells perquè l'espigat Santi Bueno es converteixi en jugador del Peralada-Girona B fins al final d'aquesta temporada.

Es tracta d'un central uruguaià de 19 anys que actualment té contracte amb el Barça i té fitxa amb el filial blaugrana. S'entrena sota les ordres de Gerard López, encara que aquest curs no ha jugat ni un sol minut a la Segona Divisió A. Davant la falta d'oportunitats, ha decidit provar sort i ha acceptat la proposta del conjunt empordanès. Ja s'entrena sota les ordres de Chicho Pèlach i només és qüestió que tota la documentació pertinent estigui enllestida perquè la cessió es faci efectiva. A Peralada, Bueno es trobarà amb els seus compatriotes Maxi Villa i Andrés Romero. Si l'operació s'acaba concretant entre avui i demà, el defensa fins i tot podria debutar aquest cap de setmana al camp del Lleida.

Forjat al planter del Peñarol del seu país, Santi Bueno és internacional en categories inferiors i l'any passat va disputar el Mundial sub-20. L'última temporada va tenir una alta participació amb el juvenil del Barça, abans d'ascendir al filial.



La visita de l'Elx ja té data

El partit de la setmana vinent que l'equip de Chicho Pèlach disputarà al Municipal contra el totpoderós Elx ja té dia i hora. Serà el proper diumenge 28 de gener a partir de les 12 del migdia.