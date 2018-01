El Bordils rep el potent Nava pensant a oblidar «l'accident» de Covadonga

La derrota de la setmana passada a la pista del cuer, el Covadonga, va tornar a fer caure el Bordils en zona de descens en un pas enrere que l'equip de Sergi Catarain pot mirar d'arreglar avui contra el Nava al Blanc-i-verd (20.00). «Jugar a casa ens dona una sèrie d'avantatges que no tenim a fora perquè, per començar podem comptar a la convocatòria amb jugadors que per motius laborals o personals no poder viatjar, i també hi ha el plus del Blanc-i-verd», explica Sergi Catarain sobre el partit contra el Nava, tercer classificat de la lliga i candidat a lluitar per l'ascens.

«El Nava és un equip molt complet, amb totes les línies cobertes amb dos jugadors, i amb jugadors professionals que estan molt ben preparats físicament», detalla el tècnic palafrugellenc del Bordils sobre un Nava de qual destaca la defensa. «Defensivament s'aprofiten que són molt grossos i la clau pot ser com podem atacar aquesta defensa i també estar atents al replegament perquè tenen la capacitat física per córrer i generar opcions de gol després de pilota recuperada i, fins i tot, després d'encaixar gol», detalla Catarain. Després de la derrota a Covadonga, el Bordils és el tercer per la cua, amb nou punts, i té per sobre el Palma del Río i el Villa de Aranda, amb només un punt més.