Una clara derrota contra el Sevilla rebaixa el clima d'eufòria de l'Espanyol

L´Espanyol va veure trencada la seva ratxa de quatre partits seguits sense perdre a la Lliga i, sobretot, la seva eufòria després de l´1-0 a la Copa contra el Barça, en perdre davant el Sevilla. Quique va sorprendre alineant Diego López a la porteria, en detriment de Pau. Segurament perquè el porter gallec va fer un gran partit a la Copa del Rei contra el Barça, tot i que no es van poder evitar noves especulacions en plena polèmica per la renovació del porter gironí.

En canvi, Montella va treure el mateix onze que dimecres va guanyar al Wanda Metropolitano a la Copa del Rei (1-2), i la idea li va sortir bé al tècnic italià. Els locals van sortir amb una marxa més d´intensitat que els andalusos, i la primera ocasió va ser per a Gerard Moreno que va rematar malament una centrada de Vilà.

Amb el pas dels minuts, els visitants es van apropiar del domini de la pilota. I al quart d´hora de partit va arribar el primer gol per als de Montella, amb una defensa perica poc contundent. Correa va rebre una pilota dins l´àrea i es va treure un xut que va parar Diego López, però el rebot va ser per a Vázquez, que va marcar el 0 a 1.

Després del gol, el Sevilla va créixer i els locals van arribar poc a la porteria rival. Sarabia, al minut 34 va posar el 0 a 2 al marcador després d´internar-se dins l´àrea i col·locar la pilota a l´escaire. Amb aquest marcador s´arribava al descans i en la represa Quique va donar entrada a Sergio García i Víctor Sánchez per mirar de capgirar el resultat.

Amb els canvis, l´Espanyol va reaccionar i va tenir dues ocasions clares en els primers 10 minuts en les botes de Baptistao i Sergio García, però no van ser precisos davant la porteria de Rico. Els locals van voler pressionar a dalt des de l´inici de la segona meitat per robar ràpid la pilota, però amb el pas dels minuts els blanc-i-blaus es van anar desinflant i el Sevilla va començar a tenir, de nou, el domini de la pilota. Tot i així, l´Espanyol mai va perdre la cara al partit i segurament el 0 a 3 de Muriel en l´últim minut del partit va ser un càstig excessiu per als de Quique Sánchez Flores. L´Espanyol es queda en la catorzena posició amb 24 punts, tot i que podria ser superat per la Reial Societat al final de la jornada. El pròxim partit dels blanc-i-blaus en Lliga serà al camp del Leganés, però abans, dijous, visitarà el Barça a la Copa.