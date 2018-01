El Peralada sobreviu amb un home menys a Lleida

Tercer empat consecutiu de l'equip xampanyer, que ha suat de valent per aconseguir suma en la seva visita al Camp d'Esports de Lleida. Després d'una primera part molt igualada, on els gironins han gaudit de les seves arribades, sobretot amb la insistència per banda d'Andzouana i el perill constant que genera Manel com a davanter centre, el duel s'ha revolucionat per complet a la segona meitat.

Primer, Gianni ha aturat un penal però poc després, a l'hora de partit, era expulsat amb vermella directa per tocar la pilota amb les mans fora l'àrea. Entrava al terreny de joc el porter juvenil Albert Torra, que era protagonista per salvar el Peralada de perdre el partit.

Això que Èric Montes, al minut 71, ha avançat els peraladencs amb un xut des de la frontal que no ha atrapat el porter Diego Rivas. A partir d'aquí, el duel ha estat un atac i gol dels lleidatans, que només han pogut perforar la porteria de Torra al minut 92.