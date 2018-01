Els Jocs del Mediterrani fan reformar l'estadi de Tarragona

El ministre de Cultura i Esports del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, va inaugurar ahir al matí les obres de remodelació del Nou Estadi de Tarragona, que acollirà les cerimònies d'inauguració i clausura dels Jocs Mediterranis. Els treballs han suposat una inversió d'1,7 MEUR a càrrec del Consell Superior d'Esports (CSD).

Durant una visita a l'equipament esportiu, el ministre ha subratllat el «compromís» inversor del Govern espanyol per poder finalitzar els equipaments pendents i va xifrar en 15 MEUR l'aportació global de l'Executiu espanyol als Jocs. Malgrat que l'esdeveniment es va haver d'ajornar del 2017 al 2018 per la manca de finançament de l'Estat, Méndez de Vigo va valorar que la decisió d'endarrerir-los un any va ser «encertada» per poder «agafar més força i més finançament».