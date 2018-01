La selecció espanyola d'handbol passa a semifinals de l'Europeu

La selecció espanyola d'handbol masculí va derrotar (27-31) Alemanya i va aconseguir classificar-se per a semifinals del Campionat d'Europa de Croàcia, on s'enfrontarà demà amb França, un pas endavant per lluitar per les medalles que van encarrilar els de Jordi Ribera amb un parcial de 0-8 a l'inici de la segona part.

La selecció estatal va aconseguir la revenja de la final perduda davant els alemanys en el passat Europeu en l'última jornada de la segona fase del torneig, amb el bitllet en joc.

Després d'una primera part d'igualtat (13-14), Espanya va enderrocar el mur alemany amb un gran desplegament ofensiu que li va permetre assolir una còmoda renda que li va permetre un final tranquil.