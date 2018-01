L'Espanyol busca puntuar en el moment d'èxtasi del Leganés

Immersos encara amb la polèmica que arrossega de l'últim derbi de Copa del Rei al Camp Nou, l'Espanyol ha de canviar el xip i centrar-se en el partit de lliga d'aquest migdia (12 h) davant un dels grans triomfadors de l'última setmana, el Leganés. L'equip de Quique Sánchez Flores, que va perdre clarament en l'última jornada contra el Sevilla (0-3), confia a aprofitar les celebracions dels madrilenys per sumar els tres punts de Butarque, on els locals s'han mostrat molt sòlids aquest any.