Anna Jòdar guanya el concurs de triples en l'All Star de Copa

La jugadora gironina del GEiEG Anna Jòdar ha guanyat per segona any consecutius el concurs de triples de l'All Star de Copa Catalunya, que s'ha disputat aquest cap de setmana a Sabadell. Jódar ha derrotat en la final Sònia Pascual, del Viladecans, en un un concurs que s'ha celebrat just abans del partit en què, a més de Jòdar, han participat més gironies: Jania Pairó (GEiEG), Sílvia Diao (Terrassa), Helena Traball (Banyoles) i el tècnic del GEiEG Joan Pau Torralba. En el partit, l'equip blanc, on hi havia Diao i la tiple representació grupista, ha guanyat l'equip blau (Trabal) per 56-72. La millor jugadora del partit ha estat la nord-americana Judy Jones (Mataró), que ha fet 13 punts i 7 rebots amb l'equip blau.