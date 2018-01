Fontajau vibra amb el patinatge gironí

La temporada de patinatge artístic s'aventura, de nou, molt exitosa per als clubs gironins. En la primera competició de l'any, els quinze clubs participants en el vintè campionat provincial dels grups de xou van demostrar per què el patinatge gironí està al capdavant de la disciplina en l'àmbit mundial. El creixement d'aquest esport i el nivell a què ha arribat havia generat una gran expectació, fet que va provocar que el pavelló de Fontajau s'omplís a vessar per veure els treballs de tots els grups. Olot (grups grans), Maçanet (petits), Bescanó (juvenil) i Guíxolenc (quartets) varen repetir les victòries de l'any passat i, en el cas de les garrotxines, va ser el seu dissetè títol provincial.

La jornada va començar amb la categoria de quartets, en què el CP Guíxolenc va reeditar el triomf de l'any passat amb el disc «Robant l'essència» per davant del CPA Girona i CP Celrà, que van completar el podi. El tècnic del conjunt de Sant Feliu, Ivan Acedo, va admetre que «el resultat ha estat, fins i tot, millor del que esperàvem»,

En la disciplina de grups petits, el PA Maçanet també va repetir victòria. En aquest cas amb el disc «Rat Lab», amb què l'equip entrenat per Sandra Casadevall va escenificar un grup de científics que busquen la fórmula de la immortalitat. El conjunt selvatà, que venia d'aconseguir la medalla de plata en l'últim Mundial, no va decebre i va tornar a presentar la seva candidatura a lluitar per les principals competicions estatals i internacionals. En aquesta disciplina, el FD Cassanenc va ser segon i el PA Figueres, tercer.

Després d'un descans va arribar el torn dels grups juvenils, en què el CP Bescanó es va endur la victòria amb el muntatge «Atrapats». El CP Celrà i el CPA Olot van completar el podi. I així es va arribar a un dels moments més esperats de la jornada, perquè s'havia de decidir el títol de grups grans, amb totes les mirades posades en el CPA Olot i el CPA Girona. El primer a sortir, però, va ser l'AE Fornells, que va sorprendre amb un disc que li va valer el tercer lloc. Després, el CPA Girona va fer aixecar la gent dels seus seients amb una versió del conegut personatge Wally titulada «Soc aquí».

«Estem contentes perquè el disc ha agradat. Hem entrenat fort per arribar aquí i estem satisfetes per l'execució d'avui», va explicar l'entrenadora gironina Júlia Vallverdú. Després de conèixer la puntuació del Girona tot es va centrar a veure què seria capaç d'oferir el gran favorit del campionat, el CPA Olot. Amb el disc «Sense opcions», les patinadores garrotxines van tornar a demostrar per què són les grans dominadores de la disciplina. «No pensem en les puntuacions, pensem en la nostra exigència i a poder sorprendre i fer-ho sempre una mica millor que l'any anterior», explicava Ricard Planiol, coreògraf de les garrotxines.