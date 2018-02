El derbi gironí entre Olot i Peralada enfronta dos equips en un bon moment

Moment dolç el que viuen Olot i Peralada, que s'enfronten aquest migdia (12 h) en el Muncipial d'Olot en el derbi gironí de la Segona Divisió B. Tots dos equips dibuixen una dinàmica molt positiva quant a resultats i el partit d'avui es preveu molt igualat.

Els olotins han puntuat en nou dels últims deu partits -4 victòries i 5 empats- i han aconseguit tres victòries en les últimes tres jornades. Això els ha permès sortir de la zona de descens. Els de la Garrotxa són catorzens, a dos punts de la zona perillosa.

El tècnic Raúl Garrido sap del moment vital que viu l'equip i declara que «si volem guanyar necessitem la gradaria plena i que els jugadors sentin que ens juguem la vida». El valencià podria incloure a l'onze titular per primera vegada al nou fitxatge, Jordi Xumetra, després que l'empordanès gaudís d'uns minuts la setmana passada al camp del Deportivo Aragón. Garrido afirma que el jugador «s'ha entrenat bé», que «ha tornat a sentir-se futbolista» i que «ha tingut una gran progressió».

L'entrenador local no podrà comptar amb Micaló, lesionat, i està pendent de com evoluciona el porter suplent Bastida d'un cop a la mà.

Per la seva banda, el Peralada-Girona B ve d'aconseguir un valuós triomf a casa davant l'Elx (1-0) que el permet estar a dos punts de sortir del descens.

Tot i així, Chicho Pèlach té coll avall que el matx d'avui «no és cap final perquè encara quedaran 14 partits» però que «és una oportunitat molt bona per intentar demostar que hi som hi intentarem fer-ho més bé». El filial del Girona és dissetè a la classificació després d'encadenar quatre partits sense perdre -1 victòria i tres empats-, que han arribat després de les incorporacions de Marc Vito, Manel i Santi Bueno en el mercat d'hivern. D'ells, Chicho explica que «han donat un plus a l'equip».

Una victòria avui suposaria per als empordanesos sortir del descens per l'enfrontament directe entre Formantera i Llagostera. El tècnic visitant no podrà comptar amb els sancionats Soni i Andzouana, que van ser explusats en la jornada anterior.