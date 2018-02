El tercer Espanyol-Barça en pocs dies es presenta més caldejat que mai

Espanyol i Barça es veuran les cares aquesta tarda (16.15, BeIN La Lliga) en el tercer derbi en poc més de tres setmanes després dels dos partits de Copa del Rei entre els dos clubs que han aixecat molta polseguera.

Els locals no arriben en el seu millor moment després de l'elimnació a la Copa davant els blaugrana i d'aconseguir un dels últims nou punts possibles que l'han deixat a set punts de la zona de descens a la Lliga.

La principal novetat a la convocatòria espanyolista és la del nou fitxatge Carlos La Roca Sánchez, que podria disputar els seus primers minuts com a jugador perico. Per altra banda, l'entrenador madrileny va continua sense poder comptar amb els lesionats Piatti i Dídac Vilá i ha deixat fora de la convocatòria a Marc Roca i Sergio Sánchez.

Qui si han entrat a la convocatòria han estat Baptistao i Sergio García, tot i que Sánchez Flores va dir que cap d'ells estaven no estan per jugar els 90 minuts.

Per la seva banda, el Barça arriba a l'RCDE Stadium després de guanyar dijous davant el València (1-0) en l'anada de les semfinals de la Copa, i de seguir invicte a la Lliga després de superar a l'Alabès en l'última jornada al Camp Nou (2-1).

Ernesto Valverde va declarar ahir en roda de premsa que no condiciona el partit de tornada de les semifinals de Copa a Mestalla de dijous per decidir l'alineació d'aquesta tarda. Així, es problable que el tècnic extremeny tregui un onze molt semblant al que va derrotar el València dijous al Camp Nou, canviant Ter Stegen per Cillesen a la porteria, i Coutinho per Vidal per completar el trident amb Messi i Suárez.

Per a aquesta cita, Valverde encara no pot comptar amb André Gomes, tot i rebre l'alta mèdica, ni amb els lesionats Vermaelen i Dembelé. El jugador francès va fer part de l'entrenament d'ahir amb la resta de la plantilla però el tècnic va dir que «encara no està llest per jugar» i que «serem cautelosos amb ell i s'anirà incorporant de forma progressiva».

En termes extraesportius, els dos tècnics van voler llevar importància als fets que han passat en les últimes setmanes, després de les declaracions del blaugrana, Gerard Piqué, o del davanter espanyolista, Gerard Moreno.

Aquesta temporada, Sánchez Flores i Valverde s'han tornat a fer la tradicional fotografia abans del derbi després que Luis Enrique no les volgués fer en les anteriors.