Recuperant els bons hàbits

No deu ser fàcil venir de Segona A i caure a la categoria de bronze, on la majoria d'equips t'assenyalen amb el dit i la pressió de l'entorn, més o menys alta depenent de cada cas, t'obliga a fixar-te objectius ambiciosos. Si més no, de cara a la galeria. El Llagostera ja s'havia fet un tip de superar-se any rere any, de fer història i batre registres. Però tornar a la realitat i baixar de categoria, després de molts anys només mirant cap amunt, va costar de pair. El curs passat, el primer d'aquesta nova realitat, va ser irregular i un autèntic calvari fins tocar la tecla precisa per assegurar la permanència. I aquest, amb una plantilla renovada, però l'essència de sempre a la banqueta i de nou al Municipal, semblava anar en la mateixa direcció. Fins ara, que els blaugrana han recuperat els bons hàbits i tornen a treure el cap gràcies a la millor ratxa de la temporada. Són 9 de 15 punts possibles, una dinàmica que feia molt de temps que no es veia. Suficient per deixar enrere el descens i mirar cap endavant amb optimisme.

Aquest 2018 li prova al Llagostera, que no coneix la derrota des del començament d'any. Són cinc jornades d'imbatibilitat, la millor inèrcia de tot el curs. Dels últims 15 punts se n'han sumat 9 gràcies a les victòries contra l'Alcoià (0-1) i el Formentera (0-2) i els empats consecutius amb el Cornellà (1-1), Ebre (0-0) i Vila-real B (2-2). Com a molt, aquesta temporada l'equip d'Óscar Álvarez tan sols havia estat capaç d'enllaçar tres partits puntuant, no pas més. I per trobar una ratxa com l'actual, cal remuntar-se uns quants mesos enrere. Més de deu, per ser concretament exactes. El curs passat, també a Segona B, va estar de la jornada 31 a la 35 sense conèixer la derrota. Entre març i abril del 2017, va ser capaç de sumar 11 punts de 15, dos més que ara.

Aquests resultats han servit, de moment, per deixar l'equip en una posició més còmoda. El descens encara està massa a prop per descartar-lo, però el panorama ha canviat. El Llagostera és catorzè, una posició que no ocupava des del passat 21 d'octubre i que tan sols ha repetit un cop més: a la jornada 4. Com a molt, els d'Álvarez han estat desens; va ser després dels dos primers partits, quan hi ha el desgavell inicial de cada temporada i tothom està per situar-se. Són molt bones notícies, per tant, veure que no es trepitgen places de descens ni tampoc de promoció, una rutina que s'ha repetit moltes vegades durant el curs. Per exemple, de 24 jornades que s'han jugat, els llagosterencs n'han passat 5 entre les quatre últimes places i 7 en el setzè lloc, el que t'envia al play-out per intentar evitar el descens a Tercera. En total, una dotzena de setmanes, la meitat d'ençà de l'inici de curs.



Tot recordant la «gran ratxa»

Anar encadenant partits i partits sense perdre és difícil en qualsevol categoria. Li ha costat a Segona B al Llagostera, que sembla haver trobat ara el rumb amb cinc jornades imbatut tot buscant la sisena aquest cap de setmana al Municipal contra el Mallorca, el líder de la competició. Ara bé, repetir la ratxa de fa dues temporades i en una Lliga com la Segona Divisió A, difícil i ben igualada, sembla gairebé impossible. Almenys ara. En aquella ocasió van ser 15 els partits seguits puntuant. Una autèntica barbaritat que li va servir a l'equip passar de lluitar per no baixar a somiar amb jugar el play-off d'ascens a Primera. Va ser el curs 2014/2015, quan el club s'estrenava en el futbol professional, i amb Carrillo, Alsina i Álvarez al capdavant de la plantilla. De la jornada 24 a la 38, ambdues incloses, el Llagostera va puntuar. Concretament, 31 punts de 45 possibles. Un 2-3 contra l'Albacete a Palamós va posar fi a una dinàmica espectacular. Difícil de repetir. Però, qui sap...