Vílchez confia en la salvació del Palamós

Eduardo Vílchez sempre ha professat un gran amor al Palamós i quan li ha tocat enfrontar-s'hi ho passa malament. L'ex capità i ex tècnic del degà cada cap de setmana s'informa del resultat del seu equip i és per això, que la delicada situació que viu el conjunt de Pitu Batlle fa que s'ho miri amb preocupació. Segons Vílchez, que la setmana passada va posar punt i final a la seva aventura al Nàstic com a mà dreta de Rodri, «no m'agrada veure al Palamós amb problemes i tampoc no poder fer res per ajudar-lo».

El preparador explica que no pot fer un diagnòstic exhaustiu de la situació revolucionària que ha viscut l'actual Palamós, amb un ball de noms constant. Segons Vílchez, «he viscut a fora tot aquest temps i és complicat poder opinar i criticar sense estar a dins. Vílchez que també ha entrenat el Figueres, l'Olot i el Peralada, entre d'altres, assegura que «allò que sí que m'encantaria és que el Palamós no perdés la categoria». El tècnic sabadellenc confia que el degà aconseguirà la salvació en l'any del 120è aniversari: «tant de bo que les coses li vagin bé a en Pitu i se'n surti».

Sempre que el Palamós li ha demanat que els rescatés, el Maestro ha donat el sí i ha acabat complint amb la missió requerida. Eduardo Vílchez va jugar al Palamós a la Segona Divisió A entre els anys 1992 i 1994. Després d'un parèntesi va tornar-hi l'any 95 i s'hi va estar fins al 2000, fent quatre temporades a Tercera Divisió i una a Segona B. Com a entrenador dels palamosins, Vílchez va debutar la temporada 2011-2012, a la Primera Catalana. Va arribar a mitja campanya per substituir el destituït Bertu Fernández i va classificar l'equip tercer, una posició que al final li valdria l'ascens a la Tercera Divisió. No va renovar contracte però, la temporada següent, va ser cridat de nou per ocupar el lloc del també acomiadat Edu Urdiales. Va firmar la permanència però la relació esportiva d'Eduardo Vílchez i el Palamós va acabar el maig de 2013. El tècnic va deixar el club per anar a entrenar l'Olot, que acabava de pujar a Segona Divisió B.

Les coses no li van funcionar a l'equip garrotxí i acabaria sent destituït. L'octubre del 2014 va trucar a la seva porta el Figueres que havia prescindit del tècnic Francesc Cargol. Vílchez s'hi va estar aquella temporada i una més. L'estiu passat va engegar l'aventura tarragonina amb Rodri, que ara s'ha acabat. Eduardo Vílchez, ha posat el punt i final a l'experiència professional que ha viscut els últims mesos al Nàstic, on era assistent de Rodri, també exjugador del Palamós, que la setmana passada va ser destituït del càrrec d'entrenador del Nàstic.