L'abanderat de Tonga, estrella de la inauguració dels Jocs a PyeongChang 2018

Els Jocs Olímpics d'Hivern de PyeongChang han viscut aquest divendres la seva posada de llarg amb una Cerimònia d'Obertura d'una mica més de dues hores, amb les dues Corees unides sota la mateixa bandera i un espectacle de foc i gel que ha culminat amb l'encesa del peveter per part de l'estrella local Yuna Kim.

La percussió de centenars de voluntaris va donar entrada a la bandera sud-coreana, amb el yin-yang, i l'himne nacional interpretat per nens del cor. Llavors va començar la desfilada de països, il·lusió i imatges curioses, com la del abanderat de Tonga, Pita Taufatofua, amb el seu tors nu malgrat les temperatures sota zero, repetint la seva imatge de Rio 2016 on va competir en taekwondo per fer-ho ara en esquí de fons, o els de les Bermudes en pantalons curts.

L'esportista oceànic que ha desfilat amb el tors nu amb temperatures sota zero que va perdre en el seu combat inicial a Rio contra un esportista d'Iran, ara s'ha decantat per un nou esport, l'esquí de fons per participar en els Jocs d'hivern. Malgrat el seu interès i després de dos anys d'entrenaments, no va ser fins dissabte, últim dia del període de qualificació, que va aconseguir la marca mínima per participar a la cursa de PyeongChang.

Segons va declarar llavors Taufatofua, la seva intenció després de Rio va ser "intentar trobar l'esport més difícil possible, ja que necessitava un nou repte".