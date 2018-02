El Lloret no es pot permetre fallar contra el cuer de la lliga: l'Asturhockey

El Vila Esportiva Lloret rep aquest vespres l'Asturhockey en un partit que l'equip de Manolo Barceló està obligat a guanyar per no complicar-se la situació a la lliga just abans de l'aturada de la competició per jugar una Copa en què els lloretenc són els amfitrions. Arenys, Palafrugell (que avui visita l'Alcoi, 20.15) semblen despenjats a l'OK Lliga, però el Lloret ocupa el quart lloc per la cua i avui no hauria de fallar contra els asturians, que encaixen gols amb facilitat.