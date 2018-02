El líder Mallorca posarà a prova el bon moment del Llagostera

Als resultats i a les sensacions s'agafa aquest Llagostera que, tot i el bon moment, no ha pogut allunyar-se de la zona baixa de la classificació a causa també del bon nivell mostrat aquest inici d'any per rivals directes, com per exemple, l'Olot i el Peralada. L'empresa d'avui per als blaugrana és de màxima dificultat encara que, a Llagostera, un altre nou ascendit enguany com és l'Elx ja va sortir-se derrotat. Òscar Álvarez recupera per al partit Colorado després de complir sanció, encara que el tècnic podria apostar per un onze molt similar al que va guanyar, sense cap mena de discussió, el partit de la passada jornada al camp del Formentera. La positiva inèrcia llagosterenca es veurà posada a prova molt seriosament per l'intractable líder de la categoria, el Mallorca, que aquesta passada setmana s'ha reforçat amb un altre jugador amb trajectòria al futbol professional espanyol, Faurlín. Els mallorquinistes, que encadenen tres victòries seguides, arriben a terres gironines amb la sensible baixa del migcampista Pedraza, sancionat i amb el dubte de si Aridai, que ha passat la setmana amb problemes físiques, podrà estar a disposició de Vicente Moreno.