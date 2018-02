Derrota del Citylift Girona a Lleida després de set partits sense perdre

El Citylift Girona de l'OK Lliga va perdre ahir a Lleida (5-2) per primera vegada aquest any i després de set partits sense fer-ho -sis victòries i un empat-. Tot i així, els de Ramon Benito continuaran a la quarta posició, però el tercer classificat, el Reus Deportiu, se li escapa a 14 punts, i el cinquè classificat, el Noia, té tres punts menys que els gironins amb un partit menys.

En una pista complicada com la del Lleida, amb el terra de parquet, el Girona va donar la cara i va aconseguir avançar-se al marcador en dues ocasions, però al final va acabar cometent errors que li van fer pedre el partit.

Els de Ramon Benito es van avançar al marcador a l'equador de la primera meitat amb un gol de Palau. El Lleida va trobar l'empat en una falta directa al minut 16 de partit que va transformar Giménez.

Tot i així, els gironins es van tornar a posar per davant del marcador. Va ser per mitjà de Pelicano només tres minuts més tard del gol local.

Però sis segons més tard del gol visitant i just en la jugada de sacada de centre els lleidatans van tornar a empatar el partit amb un gol d'Andreu Tomàs.

Amb aquest 2-2 s'arribava al descans, i als 7 minuts de la represa una nova falta directa transformada per Gimenez que posava amb avantatge als locals (3-2).

Després, amb el Girona viu encara dins el partit, el Lleida va aprofitar un fall visitant per sentenciar el partit a falta de dos minuts i mig del final amb un gol de Robert Di Benedetto.

Poc després, Jaume Llaverola era expulsat amb targeta blava i, amb inferioritat i bolcats a l'atac, el quadre local va acabar de matar el partit, amb el cinquè gol de Candanedo.

El tècnic gironí Ramon Benito va declarar que malgrat i competir en una pista complicada, el fet de tenir un jugador menys a la banqueta ja que Manel Garcia no va jugar per molèsties al psoes, va fer desgastar més el seu equip.

El pròxim compromís del Girona ja és el de la primera participació a la Copa del Rei que es disputa a a Lloret de Mar d'aquí dues setmanes i el rival a quarts de final serà el Barça el dia 23.

Ramon Benito va afirmar que tot i que el rival és molt complicat «tenim ganes i il·lusió de jugar aquesta Copa i intentar compatir-la». Ara els gironins tenen dues setmanes per «intentar polir petites coses», com diu el seu tècnic, per intentar arribar a la Copa ben preparats.