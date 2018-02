Els dos últims tècnics de l'Akasvayu es retroben cara a cara a la Copa

Svetislav Pesic i Pedro Martínez, els dos últims entrenadors de l'Akasvayu Girona, es retrobaran cara a cara aquesta nit (21.30, #0) a Las Palmas en l'últim partit dels quarts de final de la Copa del Rei. Pesic dirigint un Barça que arriba carregat de dubtes després d'un altre any decebedor i amb el serbi com a pedaç d'última hora després de la destitució de Sito Alonso; Martínez, a la banqueta d'un Baskonia que té instal·lat en tercera posició a l'ACB i a on va arribar l'octubre passat després de la dimissió de Pablo Prigioni. Els dos protagonistes s'han enfrontat 11 cops a l'ACB, amb un balanç favorable per a Pesic (7-4). Els dos últims precedents daten del curs 2010/11. El serbi, amb el València, va tombar el Gran Canària del català a la Fonteta (81-77) i en el partit de tornada, el triomf va ser per als canaris (68-66).

El 26 de juliol de 2006, just dos anys i un dia abans que el CB Girona fes fallida, el projecte Akasvayu feia un pas més en la seva ambició presentant Svetislav Pesic, el tècnic que havia conduït el Barça a la seva primera Copa d'Europa, com a nou entrenador. Josep Amat no havia quedat satisfet amb els resultats esportius del seu primer any patrocinant el club i va decidir canviar d'estratègia: la figura ja no era a la pista (Raül López i Fran Vázquez van deixar Fontajau), sinó a la banqueta. Amb el veterà tècnic, el club va guanyar la FIBA Cup i va començar a viure l'eclosió de Marc Gasol, però la seva continuïtat a final de temporada era inviable: enfrontat al director general, Antonio Maceiras, era impossible reconduir la situació. A més, Svetislav Pesic tenia una bona oferta del Dinamo de Moscou, i la va aprofitar.

El 19 de juny de 2007 l'Akasvayu ja li havia trobat substitut. L'escollit va ser Pedro Martínez, tècnic badaloní amb àmplia experiència a l'ACB després del seu pas pel Joventut, el Manresa, el Gran Canària, el TAU i l'Estudiantes, entre d'altres. Martínez va ser l'últim tècnic de l'Akasvayu, que aquella temporada 2007/08 arribaria a la final de la ULEB (va perdre contra el Joventut) i als quarts de l'ACB (també eliminat pels badalonins). Uns mesos més tard, el 25 de juliol de 2008, feia fallida el club.

Precisament Pesic, amb el Dinamo, i Martínez, dirigint l'Akasvayu, es van enfrontar a les semifinals de la ULEB a Torí, amb victòria gironina 81-78 tot i que els russos sortien de favorits.