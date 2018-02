Èric Surís es mostra satisfet per haver sumat «una victòria molt important»

Guanyar a la pista del Gernika mai és una cosa fàcil. Segurament conscient d'això, el tècnic de l'Spar Citylift Girona, Èric Surís, es mostrava molt satisfet a la conclusió del partit. «Estic molt content de reprendre la dinàmica de victòries que portàvem abans de l'aturada de la finestra FIBA. Ha estat una victòria de molt d'ofici. Realment ha estat un partit amb moltes adversitats, davant un rival que ho ha fet molt bé».

Surís va admetre que el d'ahir a Gernika «ha estat un partit estrany perquè ha tingut dues aturades, la més llarga per la lesió de l'àrbitre principal». Sobre la qualitat del rival, Surís va assegurar que «el Gernika ha proposat un partit molt tàctic i físic a la vegada, amb jugadores com Dongue i Caldwell molt fortes dins la pintura. A partir d'aquí ha proposat gairebé tot el partit de zona i nosaltres malgrat això, hem d'estar molt contents perquè hem anotat els nostres 80 punts com sol ser habitual de mitjana aquesta temporada».

Finalment el tècnic de l'Spar Citylift Girona va acabar la seva valoració sobre la setzena victòria a la lliga, afegint que «a mesura que ens hem sentit còmodes, tot i la dificultat en alguns moments per tenir continuïtat en el joc, ja sigui per les aturades del partit o perquè ens podia faltar una mica de ritme després de no jugar per l'aturada FIBA, hem sabut sumar una victòria molt important, en una de les pistes més complicades de la lliga».