Una victòria de sis punts

Benvolgut patiment el que va suportar l'Olot ahir per acabar sumant tres punts vitals davant un rival directe com l'Atlètic Balears. Després de la derrota a Santa Eulàlia de la passada jornada, l'Olot encarava un duel vital al Municipal contra un Atlètic Balears, en zona de descens, que arribava amb nou entrenador, Manix Mandiola, i amb ganes de reaccionar. Va costar, i molt, que els tres punts es quedessin a casa sobretot a la segona part, quan els mallorquins van embotellar els gironins al seu camp i Xavi Ginard es va erigir en la gran figura del partit. El porter local va assegurar amb les seves aturades que el gol matiner de Roger Barnils fos l'únic del partit i els tres punts es quedessin a casa. La victòria suposa una altra bona glopada d'oxigen per als garrotxins, que s'enfilen als 29 punts, fora fins i tot dels llocs de play-off de descens.

La pissarra de Raúl Garrido i Kevin Martínez va donar els seus fruits al quart d'hora de joc, quan després d'un servei de cantonada d'Hèctor Simon, Carles Mas va posar la pilota al primer pal perquè Roger Barnils saltés més que el seu defensor i superés el porter Aulestia. El gol del manlleuenc obria la llauna i donava certa tranquil·litat als garrotxins. Mentrestant, als visitants els accentuava les urgències. L'Olot va saber gestionar molt bé l'avantatge durant la resta de la primera part davant un Atlètic Balears desorientat en el qual el seu entrenador va disposar un canvi tàctic a la mitja part.

Malgrat que a l'Olot no li convenia que el partit s'obrís gaire, la necessitat del rival ho va fer inevitable. Això sí, primer Marc Mas i Hèctor Simon van estar a punt de fer el gol de la tranquil·litat i evitar els patiments finals. No ho van aconseguir i a la darrera mitja hora, l'Atlètic Balears va posar una marxa més en atac. Va ser llavors quan va aparèixer la figura de Xavi Ginard, precisament exporter dels balearicos, per frenar els seus antics companys. Primer amb el peu va desviar una rematada d'esperó d'Hugo Díaz que ja es veia a dins i després neutralitzant també una bona ocasió de Nacho Heras. Mentre el Balears se la jugava al tot pel tot deixant només dos homes al darrere i situant el central Vallori de davanter, Garrido va buscar treure's la pressió de sobre i obrir el camp amb Xumetra i Alfredo. Amb el partit trencat, Uri i el mateix Alfredo van tenir el segon però no van estar encertats. A la porteria de Ginard, ja en temps afegit, Vallori amb tot a favor va rematar al lateral de la xarxa. Els punts es quedaven a casa.