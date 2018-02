L'exdavanter del Girona Mata va refusar una oferta per jugar a la Xina

Jaime Mata, exdavanter del Girona (2014-16) està sent una de les grans sensacions aquest cursa a Segona A amb el Valladolid, amb qui ja ha marcat 23 gols. El seu rendiment ha fet que diversos equips s'hi hagin fixat i algun fins i tot hi hagi apostat fort. És el cas del Zhejiang Greentown de la Segona xinesa, que entrenen Sergi Barjuan i Ramon de Quintana, i el qual estava disposat a pagar els 2 milions de la clàusula del jugador. A més a més oferien un sou estratosfèric a Mata, el qual, però, va refusar l'oferta. El madrileny fa poc que ha estat pare i acaba contracte al juny i no s'ha volgut moure.