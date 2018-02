Zinedine Zidane donarà descans a Cristiano Ronaldo aquesta tarda al camp del Leganés

El Leganés i el Reial Madrid es posen al dia aquesta tarda amb la disputa del partit ajornat al desembre passat per la disputa del Mundialet de clubs per part del conjunt blanc. El tècnic francès del Madrid, Zinedine Zidane va deixar força clar ahir que el davanter portuguès Cristiano Ronaldo no serà avui a Butarque. «Fa molts anys que no para i arriba un moment que és necessari per a ell i per a tothom, fer-ho. N'hem parlat», deia ahir Zidane. El Madrid també tindrà avui les baixes per lesió de Kroos, Modric i Marcelo, lesionats.

Per part del Leganés, Asier Garitano recupera Tito, Gabriel, Omar Ramos, Siovas i Mauro dos Santos després de caure a Montilivi divendres passat però encara manté les baixes de Szymanowski i Brasanac. «Ja sabem què és guanyar el Madrid. Ho tornarem a intentar», deia Garitano.