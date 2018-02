Il·lusió per plantar cara als favorits

«Il·lusió», «ganes», «competir com sempre fem», «sense pressió»... Aquestes són algunes de les claus que fan servir els tècnics del Lloret Vila Esportiva i del Citylift Girona, Manolo Barceló i Ramon Benito, respectivament, per parlar sobre els duels de quarts de final contra el Liceo i el Barça. Lloret de Mar acull a partir d'avui la Copa del Rei d'hoquei patins, en la qual els dos equips gironins s'enfrontaran als dos grans favorits a marxar cap a casa amb el trofeu de campions. El Lloret jugarà aquest vespre contra el segon classificat de l'OK Lliga, Liceo (21.00); i demà el Girona farà el mateix contra un equip que per plantilla, nom i pressupost està obligat a guanyar sempre: el Barça (18.45).

«La nostra eliminatòria és la que està més desequilibrada si es mira la classificació de la lliga, però és un sol partit, una hora i mitja d'hoquei en què tot pot passar», explica el veterà entrenador del Lloret, que té clar per on hauria de passar el guió del partit d'aquest vespre: «si aconseguim que no sigui un partit obert, com estem fent bé darrerament, i els minuts van passant la pressió serà per a ells».

El Lloret arriba a la Copa per la seva condició d'amfitrió, centrat a assegurar-se una permanència a la lliga que sembla ben encaminada després de no haver perdut en els últims cinc partits, però jugar a casa tampoc genera més tensió als lloretencs: «pressió cap, jugar a casa ens afavoreix perquè estem acostumats a jugar en aquesta pista i ens hi sentim còmodes».

I si el Lloret ho tindrà complicat aquest vespre, no és més senzill l'objectiu que espera demà al Citylift Girona: sorprendre l'altre gran favorit, el Barça. «Sabem que ens toca lluitar contra el rival més complicat que, a més, arribarà en bon moment perquè el Barça sempre planifica la temporada per arribar bé a la Copa on es juga el primer títol, explica un Ramon Benito que coneix bé com es treballa al club blaugrana. «Sabem que és molt complicat, però el nostre objectiu és competir com hem competit en tots els partits d'aquesta temporada; si ho fem tindrem les nostres opcions de donar la sorpresa, perquè nosaltres també som un equip que fa bé les coses».

Benito destaca la il·lusió que genera la Copa en el seu equip on, Llaverola a part, molts jugadors no tenen gaire experiència a la competició: «En Raúl Pelicano, que és el nostre veterà, només n'ha jugat tres, imagina't els altres com ho viuen...». Els partits de la Copa es podran seguir en directe a través d'Esport 3.