L'ofici del Liceo tomba la il·lusió del Lloret Vila Esportiva a la Copa del Rei

La 75a edició de la Copa del Rei d'hoquei va alçar ahir el teló amb una jornada en què l'equip amfitrió, l'Hoquei Lloret Vila Esportiva, va caure eliminat després de patir una clara derrota davant del Liceo (3-0). Els de Manolo Barceló no van tenir cap opció de sorprendre l'actual segon classificat de l'Ok Lliga i un dels ferms candidats a endur-se el títol, en aquesta ocasió molt superior als selvatans. El Liceo va deixar clares les seves intencions amb una sortida molt intensa i pressionant a dalt, el que li va permetre avançar-se al marcador en el primer llançament. Eduard Lamas va trobar un forat a mitja pista per batre Nando Serra des de la distància. El gol visitant va glaçar l'ambient i el partit va entrar en una fase de constants interrupcions, fins que Sergio Miras va ampliar la diferència marcant de penal. Just abans del descans el Liceo va tornar colpejar la moral dels gironins amb el 3-0 de Josep Lamas. El Liceo va afrontar la represa amb l'objectiu de defensar l'avantatge. Al final la lluita del Lloret no va obtenir premi i el resultat ja no es va moure. A l'altra eliminatòria, l'Igualada va superar (3-0) el Noia amb gols de Pla, Tety Vives i el gironí Oriol Vives.