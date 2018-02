Golejada del Madrid a l'Alabès

El Madrid es va imposar (4-0) ahir a l'Alabès en un partit en què els blancs van saber reaccionar a les baixes, gràcies al retorn a l'onze de la BBC (Bale, Benzema, Cristiano) i a un gol del portugués a la vora del descans que va encarrilar la victòria dels de Zidane.

L'inici del partit no va ser còmode per als blancs, que van patir per trencar la defensa del conjunt d'Abelardo. El domini blanc en un inici travat per les aturades per assistència mèdica no es va traduir en gols, i va donar pas a un intercanvi de cops en què els madrilenys van sortir vencedors. L'aparició en el joc de John Guidetti pels bascos va donar aire al seu equip, i els visitants van arribar amb perill a la porteria de Keylor Navas, salvador en una acció d'Alexis.

Amb el partit obert, una combinació entre Benzema i Cristiano Ronaldo va permetre al portuguès obrir el marcador just abans del descans, amb un gol que va suposar el seu onzè gol en els últims set partits. Just tornar del descans, en el primer minut, el Madrid va duplicar el seu avantatge després d'una recuperació del francès que va transformar Bale en el 2-0. El segon gol va obligar els d'Abelardo a pujar les línies i pressionar més amunt, el que va generar espais que van poder aprofitar els atacants madridistes. Tot i això, la velocitat i la precisió en les combinacions en transició local no van ser la seva única arma, ja que també van generar ocasions en atac estàtic que van desembocar en el segon gol de la tarda per a Cristiano Ronaldo. Amb el partit agonitzant, un penal sobre Bale va donar l'oportunitat de marcar a un Benzema que es va reconciliar amb el gol i va canviar els xiulets inicials per aplaudiments. El triomf amplia la ratxa madridista a cinc partits guanyats consecutivament, quatre d'ells en Lliga, que els reforça en la tercera posició.