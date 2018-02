Oriol Garcia (Girona CH) rep 40 punts de sutura a la cara

El davanter del Citylift Girona Oriol Garcia va ser donat d'alta ahir a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, on va ser traslladat divendres a la nit, després d'haver rebut un cop d'estic fortuït a la cara durant el partit de quarts de final de la Copa del Rei d'hoquei contra el Barça. Garcia va necessitar, entre els interiors i els exteriors, 40 punts de sutura per guarir les dues ferides que es va fer. De moment haurà d'estar apartat de les pistes 10 dies, que és el termini que li han donat abans no li treguin els punts. Ahir explicava que «al final tot ha quedat en un ensurt» i destacava que «espero poder tornar a jugar ben aviat». Els propers partits del Citylift Girona són el proper 10 de març a Palau contra el Barça, novament, aquest cop en partit d'OK Lliga, i tres dies després contra el Voltregà a Sant Hipolit.

L'acció que va lesionar Oriol Garcia es va produir a la primera part, ja amb l'empat a un al marcador. «No la recordo gaire», deia ahir el davanter, de 21 anys, fitxat l'estiu passat procedent del Barça. Segons ell «va ser una acció molt ràpida, en què l'estic de Manel Garcia va sortir disparat de manera fortuïta, i em va impactar a la cara». D'entrada, el jugador no amaga que es va espantar «en veure tanta sang». Ràpidament va ser traslladat en ambulància de Lloret (on es disputa la Copa) a l'hospital de Blanes, però allà el van derivar a la Vall d'Hebron «perquè allà no hi havia cap especialista que em pogués cosir la cara». A Barcelona les proves van descartar que tingués res trencat, un cirurgià maxil·lofacial el va poder atendre, i li van acabar donant l'alta. El Citylift Girona va quedar eliminat (va perdre 5-1) i Oriol Garcia recorda que des de l'hospital s'interessava pel resultat i li va fer «ràbia» no haver pogut continuar el partit per culpa d'una acció fortuïta que li va acabar fent rebre 40 punts de sutura a la cara.