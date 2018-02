El Barça supera el Liceo a la final de Lloret i guanya la Copa del Rei

El Barça Lassa es va proclarmar ahir al vespre campió de la Copa del Rei d'hoquei patins després de superar el Liceo de la Corunya a la final disputada a Lloret de Mar. Amb la d'ahir, els blaugrana en sumen ja 22, i tres de consecutives. Precisament, l'últim equip que va aconseguir-ne tres de seguides va ser el Liceo ara ja fa un grapat d'anys. La igualtat entre ambdós equips va ser màxima. Bona mostra d'això s'explica amb el simple fet que tots els gols del partit no es van marcar fins després del descans. El triomf blaugrana va arribar gràcies en bona part a l'encert a pilota aturada i un immens Sergi Fernández sota pals, fet que val a dir li va servir per ser designat com no podia ser diferent, MVP.

El Liceo, que feia catorze anys que no disputava una final de la Copa del Rei, no volia deixar escapar una magnífica oportunitat per tornar a tocar la glòria. És cert que durant molts minuts ho va tenir a l'abast, però com ja sol ser habitual aquest curs amb l'equip que dirigeix Edu Castro, el Barça va sortir del seu pas per vestidors amb una marxa més, i en un tres i no res va obrir la llauna després del descans.

Primer va ser Sergi Panadero qui va saber materialitzar amb èxit un penal provocat per Matías Pascual. Poc després, va ser Pau Bargalló qui aconseguia batre la porteria defensada per Malián en una falta directa per blava a Josep Lamas. Era evident que la Copa era cada vegada més a prop de les vitrines del conjunt blaugrana. I davant d'això, el tècnic del Liceo va sol·licitar temps mort per intentar fer reaccionar la seva plantilla. El Liceo ho va intentar per activa i per passiva, però cada vegada que ho va intentar es va trobar amb el mur de Sergi Fernández. La seva actuació va ser brillant. De fet, part del títol va ser gràcies a la seva gran tasca sota pals. Primer va aturar un penal de Sergi Miras, i una estona més tard, en una doble intervenció una falta directa executada per Dava Torres per blava a Marc Gual.

Tot i l'avantatge (0-2), el Barça va haver de patir fins a l'últim moment. I més encara quan el Liceo va escurçar diferències mitjançant un gol de Di Benedetto que permetia posar encara més emoció a la final. Al final, el marcador ja no es va moure més, en part gràcies a la gran feina dels porters d'ambdós equips, i el Barça es proclamava campió de Copa a Lloret de Mar.