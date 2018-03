L'entrega de premis clou la gran festa del pàdel

L´entrega de premis als vencedors va cloure ahir al migdia una intensa setmana de pàdel a les instal·lacions del x3 de Domeny. La primera edició del Torneig Diari de Girona es va tancar amb èxit, gràcies a la participació de més d´un centenar de jugadors, que formaven una seixantena de parelles. La competició va arrencar dilluns passat i es va acabar decidint ahir amb la disputa de les finals. Paral·lelament, es van organitzar diverses activitats lúdiques com una xocolatada, que va obrir la jornada de dissabte.

Els campions masculins del Torneig van ser Carlos Montes i Xevi Ramos, que van superar a la final la parella formada per Eduard García i Edgar Oliver, substituts de Pablo Machín, l´entrenador del Girona, i Raimon Nadal, el delegat de la Federació, que no van poder competir ahir (el Girona jugava al Bernabéu contra el Madrid). A la Segona divisió masculina el títol se´l van apuntar Albert Estrach i Sergi Cruz després de derrotar a la final Nico Bardonesca i David Mayo. Aquest va ser un dels partits més emocionants de la jornada. Es dona la circumstància que Bardonesca i Cruz habitualment juguen plegats, però per al torneig Diari de Girona es van separar i tots dos van aconseguir arribar a la final. A la tercera categoria masculina els triomfadors van ser Jordi Utiel i Mario Colomer, després de superar Josep Coll i Joan Nicolàs a la final.

En la categoria mixta el títol va ser per a la parella formada per Ari Berdala i Eloi Giraut, vencedors per davant de Josep Maria i Blanca Herrera. A la Segona divisió, Iban Ribot i Mónica González van superar Rai Planells i Ivet Prohias. I en la tercera categoria, la victòria va caure del bàndol de Pol Murciano i Alba Sánchez per davant de Xoni Mata i Edgar Barceló.

Per últim, en la categoria femenina, el títol se´l van adjudicar Susana Barnó i Cristina Isamat, superant a la final la parella formada per Maria Franco i Judit Cartaño.

L´entrega de premis va comptar amb la presència del director esportiu de x3 Pàdel & Fitness, Edgar Oliver; de la directora comercial del Diari de Girona, Anna López, i de la cap de Publicitat, Cati Garcia. Un punt i final a set dies intensos de pàdel que han reunit més d´un centenar de jugadors.