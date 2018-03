Mas rescata un punt per a l'Olot

Tots els partits estan marcats en vermell al calendari i, ahir, l'Olot sabia que, guanyant, posava de ple en la lluita per no baixar de categoria un Alcoià que es va presentar a Olot amb la intenció de perjudicar al màxim l'estil de joc de l'equip de Raúl Garrido i aprofitar les arribades més perilloses per endur-se els tres punts.

La principal novetat a l'onze olotí va ser la presència del juvenil Guillem Sacrest sota pals. En el primer temps, Xumetra i Marc Mas van tenir dues de les ocasions més clares per avançar el seu equip al marcador, però van ser els alacantins els que van colpejar primer. Al minut 34 de partit, el davanter Mariano Sanz va superar el jove porter olotí per posar contra les cordes els de Garrido, que a prop van estar d'igualar novament el duel abans del descans amb un xut d'Hèctor Simón que va sortir alt per poc.

A la segona meitat, sobretot en l'últim tram de l'enfrontament, quan l'Olot es va mostrar més insistent perquè el temps li corria en contra, va ser quan l'Alcoià va treure aigua com va poder del seu camp per evitar l'empat local. Semblava que no seria el dia dels garrotxins quan Marc Mas va enviar la pilota al pal al travesser a deu minuts per al final. Però a la pròxima que va tenir, el davanter silenc sí que va encertar i va marcar per donar un punt al seu equip.

L'empat deixa l'Olot, amb 34 punts, dos punts per sobre de la plaça de promoció de descens i del descens directe. El proper cap de setmana els de la Garrotxa jugaran al camp del Cornellà.