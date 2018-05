Milers de persones celebren amb els jugadors del Barça el doblet en una rua

E Barcelona ha celebrat aquest dilluns el vuitè doblet de la seva història amb la ja tradicional rua pels carrers de la ciutat, en una celebració que ha congregat, durant dues hores, desenes de milers d'aficionats culers, lliurats a un equip que ha sabut refer-se de la seva dolorosa i inesperada ensopegada en els quarts de final de la 'Champions', guanyant Lliga i Copa.

A sobre d'un autobús de dos pisos descapotable, presidit en la seva part superior per una rèplica dels dos trofeus, i escortada per la Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana, partia la plantilla blaugrana del World Trade Center del Port de Barcelona a les 18.15 hores.

El club ha corregit l''oblit' que va tenir ahir, en no incloure Gerard Deulofeu, Javier Mascherano i Arda Turan a la samarreta commemorativa del títol de Lliga 2017-18 que l'equip va lluir després de guanyar a Riazor. I avui els noms d'aquests tres jugadors, que van començar la temporada al Barça abans de sortir en el mercat d'hivern, estaven impresos en el dors de l'elàstica que han lluït els campions.

Tampoc era en aquesta samarreta Carles Aleñá, perquè no pertany encara al primer equip ni ha disputat ni un sol minut a la Lliga. No obstant això, el del planter, que va participar a la Copa, sí que ha estat en persona, com un jugador més, en les celebració d'avui.

Ha estat una rua una mica més moderada que altres vegades. No ha corregut l'alcohol des de l'inici ni hi ha hagut descontrol a l'autobús, encara que alguns al·lucinaven amb el que estaven vivint, sobretot els nous, com Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé o Yerry Mina, sorprenentment tímids per a l'ocasió. I evidentment, Gerard Piqué, el gran animador de la plantilla en aquest tipus d'esdeveniments.

Aquesta vegada, la cervesa ha cedit el protagonisme als telèfons mòbils, que els futbolistes blaugrana han utilitzat amb avidesa per gravar vídeos dels millors moments o fer-se 'selfies' que gairebé de forma automàtica pujaven a les seves xarxes socials.

No va ser el cas d'Andrés Iniesta, que durant molts moments es va aïllar de la festa tecnològica que havien muntat els seus companys per assaborir, a la seva manera, la seva última celebració com blaugrana.

El capità, disfressat amb un barret de joglar amb els colors blaugrana que ha passat pel cap de mitja dotzena de jugadors en un moment o un altre de la festa, posa fi a la seva etapa en el club català amb 32 títols, entre ells nou Lligues, i aquest dilluns pujava a la rua per última vegada.

Amb aire absent, Iniesta ha estat gran part del trajecte pendent de tornar l'afecte que li regalaven els aficionats, la majoria nens, des dels carrers, mentre semblava aliè al que passava dins de l'autobús.

També ha optat per una celebració més moderada l'entrenador, Ernesto Valverde, que com sempre ha semblat sentir-se més còmode en un segon pla i ha cedit el protagonisme als seus jugadors, i també l'estrella de l'equip, Leo Messi, que s'ho mirava tot des de dalt somrient però sense celebrar-ho amb els excessos d'altres vegades.

Ha estat una rua més curta que altres anteriors. Un recorregut de 4,5 quilòmetres, que ha començat al port i ha acabat al barri de Sarrià i que la plantilla ha completat en un parell d'hores.

Però l'ambient de la celebració ha anat de menys a més. Els milers d'aficionats, abillats amb senyeres, banderes blaugranes i, per descomptat, els seus telèfons mòbils, anaven incrementat la seva presència a mesura que l'autobús s'allunyava del litoral i s'endinsava pels carrers de la ciutat. I a poc a poc, els jugadors s'han començat a animar.

Sergi Roberto, embolicat en una senyera, era dels més actius a l'hora d'interactuar amb els seguidors culers, la majoria d'ells apostats als dos costats del autobús, però també molts als balcons intentant tenir una vista aèria menys pròxima però molt més nítida dels seus ídols.

En la segona meitat del recorregut, Gerard Piqué ha agafat el comandament de la celebració i, després de fer de càmera de televisió improvisat, ha començat un guerra de cervesa que s'ha cobrat una primera víctima en Coutinho, que després ha seguit André Gomes i que ha acabat esquitxant Iniesta i també el propi Valverde.

La megafonia augmentava de decibels, el confeti no s'esgotava i Samuel Umtiti ha optat per marcar-se un ball animat per Piqué, mentre Luis Suárez apareixia en la festa per descalçar Valverde i llançar les seves esportives al públic. Encara faltava la ingesta massiva de pizzes perquè els jugadors reposessin forces abans que la comitiva arribés al seu destí.

A aquestes altures del trajecte, ni tan sols Iniesta podia resistir-se i treu el mòbil per immortalitzar els seus últims moments de celebració com a jugador del Barça. I és que, en plena generació 'milennial' ningú és immune al poder del cel·lular. Ni tan sols un xaval de Fuentealbilla.